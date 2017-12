Polícia prende traficante do Complexo da Maré, no Rio O traficante Franck Reuter Wyterlin Pereira foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) nesta segunda-feira, 24. Ele era integrante da quadrilha de Marcelo Santos das Dores, o Menor P, chefe do tráfico de drogas do Complexo da Maré, em Bonsucesso, zona norte do Rio e compadre do traficante Márcio José Sabino Pereira, o Matemático, morto em maio de 2012.