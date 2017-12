Polícia prende traficante Zidane em clínica particular O traficante Douglas Carvalho Medeiros, o Zidane, de 35 anos, foi preso na madrugada deste sábado, num hospital particular no Grajaú, zona norte do Rio, onde passou por cirurgia. Zidane é apontado pela polícia como um dos sucessores do traficante Márcio José Sabino Pereira, o Matemático, no comando do tráfico na favela da Coreia, em Bangu, zona oeste. Matemático foi morto em 2012, numa operação controversa - ele circulava pela favela à noite, quando foi perseguido e baleado por agentes que estavam num helicóptero da Polícia Civil.