Polícia prende Tuchinha, chefe do tráfico na Mangueira A polícia prendeu hoje em Aracaju, Sergipe, o traficante Francisco Testas Monteiro, o Tuchinha. Foragido da polícia carioca, Tuchinha é considerado o chefe do tráfico no Morro da Mangueira. Ele é um dos compositores do samba-enredo deste ano da escola. O cerco ao traficante começou ontem e reuniu agentes da Polícia Federal do Rio, São Paulo e Sergipe, além de policiais da Divisão Anti-Seqüestro do Rio. Tuchinha foi surpreendido às 6h em uma chácara em Aruana, zona sul de Aracaju, e não reagiu. Ele havia alugado a casa havia dois meses e estava com a mulher e a filha. Na chácara foram encontrados dois carros de luxo do traficante. O chefe do tráfico seguirá para o Rio em vôo comercial às 14h, depois de prestar depoimento em Aracaju.