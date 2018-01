Polícia prende um dos envolvidos em assaltos no metrô do Rio em março A Polícia Civil do Rio prendeu nesta domingo, 19, um dos homens envolvidos em assaltos no metrô do Rio nos dias 12 e 25 de março. Wallace Duarte Tolentino, de 26 anos, foi encaminhado para a 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo, por PMs da UPP Mangueira. A partir daí, os agentes da Polícia Civil começaram a realizar diligências para checar se Wallace havia participado da ação, de acordo com a delegada titular da 10ª DP, Barbara Lomba.