Polícia prendeu 18 durante protesto em Porto Alegre

Ao mesmo tempo em que o levantamento era divulgado, a cúpula da Brigada Militar aconselhou moradores da capital gaúcha a não entrar em conflito com os depredadores que saem do meio das manifestações para quebrar placas de trânsito e atacar automóveis, lojas e agências bancárias. "Não se organizem desse jeito", recomendou o chefe do Estado Maior da Brigada Militar, coronel Alfeu Freitas, advertindo que a tarefa de controlar os distúrbios é da corporação. Na noite de quinta-feira alguns moradores da Rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, armados de tacos de beisebol, montaram barreiras de proteção para o caso de os depredadores se aproximarem de alguns estabelecimentos comerciais.