Polícia prepara escavações à procura de corpo de Eliza A Polícia Civil de Minas Gerais localizou nesta tarde pontos para escavação na casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. Ele é suspeito de ligação com o desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza. As áreas encontradas pela polícia serão escavadas.