Polícia procura colombiano desaparecido há 20 dias O músico colombiano Harold Mendoza Rubiano, de 32 anos, que se mudou para a capital paulista no fim do ano passado, está desaparecido desde 17 de abril. A Polícia Civil investiga o caso, que é acompanhado também pelo Consulado da Colômbia em São Paulo. Amigos de Rubiano estão se mobilizando por meio das redes sociais atrás de informações sobre o paradeiro do estrangeiro.