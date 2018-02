Polícia procura envolvidos em ataque a Fórum de Bangu Uma operação envolvendo policiais militares de Bangu, zona oeste do Rio, e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) tenta na manhã desta sexta-feira, 01, prender possíveis envolvidos no ataque ao Fórum de Bangu, ocorrido na tarde da quinta-feira, 31.