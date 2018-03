Polícia procura mãe de bebê abandonado em Franca-SP A Polícia Civil de Franca, interior de São Paulo, investiga quem seria a mãe de um recém-nascido que, após o parto, na Santa Casa local, desapareceu no domingo. A mãe deveria ficar em repouso durante 24 horas, mas sumiu, aproveitando o movimento dos visitantes. A mulher disse que seria de Morro Agudo e que se chamaria Rosângela Aparecida Lopes, mas não havia nenhum registro dela naquela cidade vizinha de Franca. A direção da Santa Casa, então, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e acionou o Conselho Tutelar. O bebê, com cerca de 3 quilos e 50 centímetros, deverá ser entregue a uma família de apoio até que a Justiça decida com quem ficará a sua guarda definitiva.