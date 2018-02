Polícia procura preso que fugiu após trabalhar em festa

Segundo informações de funcionários do Complexo do Serrotão, onde o fugitivo estava detido por roubo e cumpria pena de 14 anos, ele foi autorizado pela Justiça para trabalhar no evento e cuidar do churrasco realizado na Granja Paraíso, perto do presídio.

O detento fugiu após o encerramento da festa, no retorno ao presídio. Ele teria aproveitado a distração dos policiais durante a retirada dos equipamentos de cozinha da viatura. De acordo com funcionários do presídio, ele trabalhava como chefe de cozinha no Complexo há quatro anos.