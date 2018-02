Polícia procura quem invadiu casa de ex-deputada A polícia ainda procura os ladrões que invadiram a mansão da ex-deputada mineira Maria Lúcia Cardoso na noite de Natal, levando dinheiro, joias, pertences pessoais e o passaporte da filha da ex-deputada, Débora Mendonça Cardoso. Maria Lúcia, que é ex-mulher do deputado federal Newton Cardoso, estava em Nova York (EUA) com a família para passar as festas de fim de ano.