Polícia reage a provocação de manifestantes no Congresso Policiais militares que cercam o Congresso Nacional na noite desta quarta-feira, 26, começaram a revidar as provocações dos manifestantes. Após eles lançarem bombas contra o policiamento, a PM usou spray de pimenta diante de um manifestante mais exaltado. Em reação, outro grupo do protesto começou a lançar objetos contra os policiais.