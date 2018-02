Além dos agentes da Coinpol, 320 policiais de delegacias distritais apreenderam máquinas caça-níqueis no Rio, na Baixada Fluminense e no interior do Estado. A ação é uma continuação da operação realizada em outubro deste ano, quando 300 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na capital e em Duque de Caxias, na região metropolitana.