Polícia realiza perícia na UPP do Morro Pavão-Pavãozinho A Polícia Civil realizou no início da manhã desta quarta-feira, 23, uma perícia na sede da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, zona sul do Rio, que foi atacada ontem à noite por manifestantes revoltados com a morte do morador Douglas Rafael da Silva, de 26 anos. Ele era dançarino do programa "Esquenta" da TV Globo.