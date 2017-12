Polícia recaptura 19 fugitivos da cadeia de São Roque-SP A polícia já recapturou 19 dos 40 presos que escaparam ontem à noite da Cadeia Pública de São Roque, no interior de São Paulo. A fuga aconteceu quando um dos detentos rendeu um carcereiro que se aproximava do corredor de acesso às celas para entregar o jantar aos presidiários. Depois de algemar o refém numa grade, os presos invadiram a sala de carceragem, pegaram duas pistolas da polícia e acionaram o botão do portão automático, que dá acesso à rua. Pelo menos 60 presos se recusaram a deixar as celas. No momento da fuga, havia um escrivão e dois policiais militares no plantão da delegacia, que funciona em frente à cadeia. Eles, no entanto, nada perceberam. O carcereiro só foi libertado duas horas depois dos presos terem escapado. Ferido com um corte no pescoço, ele foi levado para um hospital e liberado em seguida. Uma das hipóteses levantadas para a fuga teria sido a falta de atenção da vítima em relação a uma das grades da cadeia, que teria ficado destrancada. As informações são do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, e da TV Globonews