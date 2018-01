Polícia recolhe beagle que pode ser do Instituto Royal Mais um cão da raça beagle foi encontrado nas ruas de São Roque (SP), nesta quinta-feira, 31. O animal, uma fêmea adulta, estava solto no bairro Santo Antônio e, diante da possibilidade de ser um dos cães retirados do Instituto Royal, no dia 18, foi recolhido pela Polícia Civil.