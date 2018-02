Polícia recupera 26 mil litros de combustível no Pará

As polícias Civil e Militar recuperaram na última quinta-feira, 22, cerca de 22 mil litros de óleo diesel e mais de 4,5 mil litros de gasolina furtados da empresa Reicom na ilha do Marajó no último dia 13. Foram apreendidos também 22 botijões de gás, rádios de comunicação tipo VHF, 15 baterias de 12 volts de 150 amperes, além de motores de rabeta e lanchas tipo voadeira.

A operação denominada de Tajapuru III foi feita durante uma semana e atingiu os municípios de Breves, Portel, Melgaço e Gurupá sob determinação da Diretoria de Polícia Especializada. O furto dos produtos foi feito, provavelmente, pelos chamados "ratos d'água", os ladrões que atacam embarcações. Durante as buscas, os policiais passaram pela região conhecida por Vila Porto Diene, no rio Ituquara, em Breves, onde, no meio de uma mata fechada em horário noturno, os policiais localizaram a maior parte do produto furtado.

Dois homens foram localizados e autuados por receptação de furto, pois estavam responsáveis em tomar conta dos materiais. Após pagamento de fiança, foram liberados para responder em liberdade. Segundo a polícia, os produtos são vendidos nos próprios municípios a terceiros.