Polícia recupera 27 toneladas de feijão roubado Policiais civis de Itapetininga, região de Sorocaba, recuperaram 27 toneladas de feijão que haviam sido roubadas durante o transporte de Curitibanos (SC) para São Paulo, na terça-feira (1). A carga, avaliada em R$ 40 mil, estava num galpão, no bairro da Enxovia, zona rural de Tatuí. O feijão havia sido trocado de embalagem para evitar a identificação da origem. Um homem foi preso, acusado de participação no roubo. Outros suspeitos do crime estão sendo procurados.