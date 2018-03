Polícia recupera fuzil do Exército roubado em SP Policiais do Garra de São José dos Campos recuperaram hoje um dos sete fuzis roubados no quartel do Exército no município de Caçapava, no interior paulista, no dia 8 de março. O armamento estava escondido em uma casa no Jardim da Granja, numa churrasqueira encoberta com madeiras. Uma mulher foi detida. De acordo com o delegado seccional de São José dos Campos, José Francisco, a polícia prepara uma megaoperação para tentar recuperar os outros fuzis e prender os responsáveis pelo roubo.