Polícia recupera R$ 5 mi roubados da Protege em SP Cerca de R$ 5 milhões foram recuperados do total roubado em um assalto à empresa de proteção e transporte de valores Protege, hoje de madrugada. A informação é da própria companhia, que ainda faz a conferência do dinheiro roubado. Por volta das 3 horas, uma quadrilha levou malotes de dinheiro da empresa, na zona oeste da capital paulista. Houve tiroteio. Em nota, a Protege informou que espera "em breve" a solução do caso. Segundo o comunicado, "estima-se que o assalto tenha tido a participação de aproximadamente 40 criminosos e durou cerca de 5 minutos. Felizmente, nenhum dos colaboradores da empresa saiu ferido". A empresa ainda esclareceu que a contagem do prejuízo e do valor recuperado "exige minucioso levantamento e razoável prazo".