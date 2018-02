Polícia retoma buscas em sítio de Bruno em MG A Polícia Civil de Minas Gerais retomou hoje as buscas no sítio do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. As buscas foram retomadas após o depoimento do administrador do sítio, Elenilson Vitor da Silva. Ele é um dos suspeitos de envolvimento com o desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante de Bruno e que tentava provar na Justiça que o atleta é pai de seu filho.