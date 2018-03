Polícia suspeita que PCC roubou fuzis do Exército

A polícia procura outros 12 suspeitos pelo roubo dos fuzis. Todos são apontados como integrantes do PCC. No dia 2, investigadores do 6º DP de São José dos Campos prenderam o foragido Alexandro das Neves Constantino da Silva, de 22 anos, o Gordo Revolta, no Jardim Flamboyant. Ele estava no carro com o amigo Vinícius da Silva, de 21 anos, o Curumim. Apenas o primeiro acabou preso, pois era procurado pela polícia. Acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, Gordo Revolta era monitorado pelos investigadores do 6º DP de São José dos Campos.

Na casa da ex-cunhada dele, Cristiane Donizete Eugênio da Silva, investigadores encontraram um dos fuzis 7,62 mm FAL roubados do Exército. Ela acabou presa, mas alegou à polícia que foi ameaçada e obrigada a deixar a arma no imóvel. Nas interceptações telefônicas, Juninho conversa com outro rapaz. Os policiais civis apuraram que o diálogo era com Curumim, que foi preso na quinta-feira. Nas conversas, Gordo Revolta reclama com Juninho da presença da tropa do Exército em São José dos Campos. Segundo ele, a ocupação teria causado aos ?cofres? do PCC, em um mês, um prejuízo de R$ 500 mil com o tráfico de drogas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.