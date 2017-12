Polícia tenta elucidar morte de adolescentes no Tietê

O corpo de Yara foi encontrado por pescadores, na manhã de terça-feira, boiando próximo de uma ponte na entrada da cidade. A menina estava só de sutiã, sem calcinha e com uma fita ou uma meia amarrada no braço esquerdo. Nas buscas feitas na quinta-feira, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram Jhenifer, nua, boiando em um dos braços do Tietê, a cerca de quatro quilômetros do local em que a amiga foi localizada.

Nesta sexta-feira, 16, no enterro de Jhenifer, familiares pediram Justiça, acreditando que menina tenha sido vítima de homicídio. A polícia, no entanto, vê o caso com cautela. O delegado Tadeu Carvalho, de Andradina, por exemplo, embora não descarte homicídio, diz que o caso pode se tratar de afogamento. Para ele, as duas meninas podem ter ido se divertir numa das prainhas que ficam naquela região do Tietê e se afogado. Mas familiares não acreditam nesta hipótese porque, segundo ele, as meninas, além de não estarem costumadas passar noites fora de casa, sempre davam notícias de onde estavam quando se atrasavam.