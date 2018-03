Polícia ucraniana recua após ação noturna contra manifestantes

Várias colunas de policiais deixaram as posições no entorno do principal acampamento de protesto na Praça Independência e se distanciaram dos edifícios governamentais ocupados por manifestantes revoltados com a decisão de Yanukovich de abandonar um acordo comercial com a União Europeia e reaproximar a Ucrânia da Rússia.

Durante a noite, os agentes esvaziaram as ruas próximas ao acampamento de protesto e depois cercaram a sede da prefeitura, onde manifestantes que haviam improvisado um hospital no edifício ocupado usaram mangueiras de água contra os policiais para impedir a invasão do prédio.

As ações de policiais em uniformes pretos com capacetes e visores foram as medidas mais ousadas que as autoridades ordenaram até o momento contra manifestantes, embora não esteja claro se eles estavam dispostos a usar a força.

No principal acampamento de protesto na Praça Independência, cantores famosos, políticos e padres faziam um apelo à polícia para que não causasse derramamento de sangue. Políticos oposicionistas pediram mais manifestações de massa para proteger a praça e previram que Yanukovich será destituído em breve.

O ministro do Interior pediu calma e disse que a praça não será invadida.

A polícia foi levada em ônibus para o centro da cidade, em meio a gritos de "Fora, criminoso" -- uma referência a Yanukovich, que suspendeu no mês passado os planos de assinar um pacto comercial com a União Europeia e insistiu em procurar estreitar os laços com a Rússia.

A ação da polícia começou à noite perto da Praça Independência, onde milhares de manifestantes mantinham uma vigília apesar do frio intenso do inverno ucraniano.

Dezenas de manifestantes e policiais ficaram feridos em confrontos, mas vários agentes disseram ter ordens para não usar a força. A ação terminou à primeira luz do dia, quando os termômetros na capital coberta de neve marcavam 8 graus negativos. Alguns policiais da tropa de choque partiram enquanto manifestantes aplaudiam.