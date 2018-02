Polícia vai devolver cães de Bola, diz advogado Os dez cachorros recolhidos para exames na casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, serão devolvidos, segundo informou o advogado Zanone Manuel de Oliveira. Os animais foram levados para o Centro de Zoonose de Belo Horizonte, onde passaram por uma análise com o reagente luminol para detectar a presença na pelagem de eventual sangue da ex-modelo Eliza Samudio, ex-amante do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza e que está desaparecida desde o início de junho. Não há prazo para a conclusão do laudo.