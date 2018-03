Policiais civis anunciam paralisações na Bahia

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) fez uma proposta para que o governo, ao longo dos próximos três anos, começando por 2008, eleve entre 87% e 93% os salários dos servidores. A contraproposta da administração estadual é um reajuste médio de 30% ao longo do mesmo período. "Nosso salário está muito defasado e a proposta do governo está muito longe do que queremos", alega o presidente do Sindpoc, Carlos Lima. O salário inicial de um policial civil no Estado hoje é R$ 1.620,50. Em nota, a Secretaria da Administração (Saeb) informa que o Estado mantém a intenção de negociar.