Policiais civis de Alagoas decidem continuar em greve

Os policiais civis de Alagoas decidiram em assembléia no início da tarde desta segunda-feira, 11, manter a greve iniciada em agosto do ano passado. Eles apresentaram ao governo uma proposta de reajuste salarial de 36% em seis vezes - bem menos do que os 129% que queriam inicialmente. Por decreto, o governo de Alagoas suspendeu o pagamento do salário de janeiro dos policiais civis. Até agora eles estavam recebendo normalmente. Do início do ano até agora foram registrados mais de 200 homicídios no Estado, o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. As informações são do Jornal Hoje, da TV Globo.