Policiais civis de Minas em greve queimam caixões

Os policiais exigem mudanças na Lei Orgânica da instituição e um grupo de agentes está acampado na sede da Assembleia Legislativa para pressionar os deputados estaduais a aprovarem plano de carreira da categoria. Os policiais fizeram uma assembleia no local, que decidiu pela manutenção da greve e da ocupação.

Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de 800 policiais civis seguiram depois em passeata até a Praça Sete, onde fecharam o trânsito por cerca de duas horas. Alguns comerciantes fecharam as portas de seus estabelecimentos temendo tumulto. De acordo com a PM, não houve registro de problemas no ato.

Estrada

Manifestantes fecharam também o trecho da BR-040 que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 100 moradores de Gagé, distrito de Conselheiro Lafaiete, na região central de Minas, atearam fogo em pneus nos dois sentidos da pista na altura do quilômetro 622 para exigir a instalação de quebra-molas no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estrada permaneceu fechada durante todo o dia e, segundo a PRF, no meio da tarde o congestionamento nos dois sentidos chegava a 16 quilômetros de extensão. Motoristas que não quiseram ficar parados tiveram que pegar desvios que, dependendo do destino, aumentaram em até cerca de 50 quilômetros o percurso.