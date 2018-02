Policiais da UPP trocam tiros com bandidos na Rocinha Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio, foram recebidos a tiros por criminosos durante patrulhamento de rotina por volta das 15h desta quarta-feira, 4. Os policiais faziam ronda em uma localidade conhecida como Caixa d''água, na parte alta da favela, quando os disparos começaram. Após o revide dos policiais, os bandidos fugiram, segundo a Polícia Militar (PM). Não teria havido mortos ou feridos no confronto. O policiamento foi reforçado no local.