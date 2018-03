Policiais de UPP são baleados na Rocinha Dois policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Polícia Militar (PM) na Rocinha, na zona sul do Rio, foram baleados na madrugada desta terça-feira, em confronto com um grupo armado. O clima ficou tenso na Rocinha até o dia amanhecer. Por volta de 5h, um protesto de moradores fechou a Autoestrada Lagoa-Barra, em São Conrado, na saída do Túnel Zuzu Angel. Os manifestantes colocaram fogo em lixo e teriam jogado pedras em carros que passavam pelo local.