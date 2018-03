Policiais do RJ planejam nova passeata à casa de Cabral Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro planejam nova manifestação em frente à casa do governador Sérgio Cabral Filho, no Leblon, no próximo domingo. No ato, chamado de Marcha Democrática, está prevista caminhada pela orla da zona sul, de Ipanema até a esquina da rua onde mora Cabral. A convocação partiu de outra entidade, a Associação dos Militares Estaduais, mas é comandada pelo grupo de oficiais intitulado "Coronéis Barbonos". A última passeata até a rua do governador resultou na exoneração do ex-comandante da Polícia Militar, coronel Ubiratan Ângelo. Hoje, uma das lideranças do grupo, o coronel Paulo Ricardo Paúl, publicou em seu blog na internet a foto do atual comandante da corporação, coronel Gilson Pitta, abraçado aos demais Barbonos. Paúl anunciou ainda que estuda processar o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, que ontem acusou os revoltosos de "afronta, deboche e agressão verbal". Os oficiais estão insatisfeitos com a política salarial. Os policiais militares questionam as declarações do secretário estadual de Fazenda, Joaquim Levy, que alegou não ter previsão orçamentária para o reajuste da corporação.