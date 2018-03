Policiais e manifestantes se confrontam em Goiânia Manifestantes entraram em confronto com policiais militares e guardas municipais duas vezes na noite desta segunda-feira, 24, quando tentaram entrar no Paço Municipal após as 19h30. Os manifestantes queriam ser recebidos por alguém, mas o local estava isolado desde a tarde, quando até mesmo os servidores tinham sido dispensados.