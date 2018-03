Policiais encontram túnel em presídio no Recife A Polícia Militar encontrou hoje uma passagem que estava sendo cavada no presídio Aníbal Bruno, no Recife, Pernambuco. Segundo informações da Secretaria de Ressocialização do Estado, o túnel ainda estava em construção e havia apenas um metro de largura e dois de profundidade. Dois presos foram pegos dentro da passagem, que ainda não dava acesso ao lado de fora do presídio.