Policiais fazem busca por corpo de Amarildo Policiais da Divisão de Homicídios realizam, na manhã desta quarta-feira, 7, buscas por um corpo que seria do pedreiro Amarildo Dias de Souza, de 43 anos, na mata na parte alta da favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Bombeiros com cães farejadores também participam das buscas.