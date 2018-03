Policiais fazem operação em morro da zona sul do Rio Policiais civis da 13ª DP (Ipanema) realizam, nesta sexta-feira, 07, uma operação no Morro Pavão Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e de um helicóptero blindado. A ação começou na localidade conhecida como Quinta Estação, onde os agentes foram encurralados por traficantes na manhã de quinta-feira, 06, quando faziam uma perícia. Até o momento, não houve troca de tiros e um homem ainda não identificado foi preso.