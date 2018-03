Policiais fazem passeata pela PEC 300 no Recife Policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários fizeram nesta quinta-feira uma passeata da Praça do Derby, no centro do Recife, até à sede provisória do governo de Pernambuco, no Centro de Convenções, em Olinda, na região metropolitana. Eles querem a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 300, que equipara os salários dos trabalhadores na área da segurança em todo o País e melhores condições de trabalho e reajuste salarial.