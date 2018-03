Policiais rodoviários federais decidem se fazem greve Os policiais rodoviários federais de todo o País discutirão, nesta tarde, em Brasília, se entram em greve ou aceitam a contraproposta do governo às suas reivindicações. De acordo com o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Distrito Federal, José Nivaldino, os presidentes de todos os sindicatos estão reunidos em assembléia para analisar a contraproposta oferecida pelo governo durante uma reunião no Ministério do Planejamento nesta manhã. À tarde, uma nova reunião deverá definir a situação de greve, caso a contraproposta não seja aceita. Segundo Nivaldino, a categoria pede a recomposição da força de trabalho, exigência de nível superior para ingresso na carreira e reajuste salarial de 44%, parcelado entre os anos de 2008, 2009 e 2010.