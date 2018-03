Policiais são suspeitos de ataques a caixas no interior A cúpula da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo investiga possível participação de policiais em quadrilhas especializadas no ataque a caixas eletrônicos no interior do Estado. Depois do assalto a três agências bancárias de Conchas, na sexta-feira (28), que resultou no assassinato do cabo da Polícia Militar Antonio Vieira Machado Neto, de 45 anos, atingido por um tiro de fuzil disparado pelos bandidos contra a base da PM, a ordem é fechar o cerco contra as quadrilhas. Só este ano, agências bancárias foram atacadas com explosivos em pelo menos trinta pequenas cidades do interior. Na madrugada de sábado (29), caixas de uma agência foram explodidos em Alambari, região de Sorocaba.