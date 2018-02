Policial civil é preso acusado de sequestro em SP

Segundo informações dos policiais da Rota, o comerciante foi abordado pelos criminosos na manhã de ontem, quando chegava ao seu supermercado, na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Depois de fazer o comerciante refém, os sequestradores entraram em contato com um amigo da vítima e exigiram o pagamento de um resgate. Ele alegou que tinha apenas metade do valor solicitado. O local indicado pelos criminosos para o pagamento foi o estacionamento do Shopping Center Norte.

No caminho para o shopping, o amigo da vítima encontrou uma viatura da Rota e explicou o caso. Os policiais foram até o local e fizeram um cerco com seis viaturas. A testemunha entrou numa churrascaria para esperar o contato dos sequestradores. Pouco depois, recebeu uma ligação deles, com o aviso de que haviam chegado ao estacionamento.

O amigo da vítima então saiu da churrascaria e foi abordado pelo policial. Nesse momento, à distância, os policiais da Rota o identificaram como um dos sequestradores. Se aproximaram, fizeram uma abordagem e deram voz de prisão ao policial civil, que reagiu. Conforme o tenente Marcelo Neves, o acusado foi o primeiro a atirar, com a sua pistola calibre 380. Os PMs revidaram e atingiram o acusado, que foi socorrido.

Os outros dois comparsas, que aguardavam o pagamento dentro do carro junto com a vítima, tentaram fugir. O comerciante conseguiu se jogar pela janela do veículo ainda dentro do estacionamento do shopping. Ele não se feriu. Os dois criminosos resolveram abandonar o carro e fugiram correndo. Eles não haviam sido presos até o final da madrugada de hoje. Ainda segundo o tenente Neves, o resgate não chegou a ser pago porque os PMs abordaram o policial assim que ele se encontrou com o amigo da vítima.

A bala que atingiu o policial civil durante o tiroteio perfurou o glúteo e ficou alojada na bacia. Logo após a troca de tiros, ele foi levado ao Pronto-Socorro (PS) Santana, mas foi transferido para o Hospital do Servidor Público Estadual. Lá, ele deve passar por uma cirurgia para a retirada da bala e vai permanecer em observação.