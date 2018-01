Policial da Câmara agride repórter do 'Estado' O policial legislativo Fernando Costa Araújo agrediu o repórter fotográfico Ed Ferreira, do Estado, momentos depois da saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da liderança do PT na tarde desta terça-feira, 28, na Câmara dos Deputados. Ao se defender, Ferreira acertou a câmera fotográfica na cabeça do segurança. Tanto a câmera do jornalista quanto as de outros profissionais registraram a agressão iniciada pelo policial. Todo o material será encaminhado à chefia da Polícia Legislativa.