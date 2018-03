Policial da UPP é baleado no Complexo do Alemão, no Rio Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, foi baleado no rosto na noite de quarta, 21. Segundo informações da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, o policial fazia patrulhamento de rotina quando criminosos atiraram na direção da viatura.