Policial de UPP morre em troca de tiros em Realengo Um policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade do Batan, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, morreu em uma troca de tiros com bandidos na madrugada de segunda-feira, 19. Paulo Ricardo Fontes Carreira, de 30 anos, foi baleado ao dar auxílio a uma equipe do 14º BPM que fazia patrulhamento na rua São Pedro de Alcântara, na favela Curral das Éguas, no mesmo bairro. Segundo informações do batalhão, os policiais militares solicitaram apoio pelo rádio quando viram vários criminosos armados na via. O soldado chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios.