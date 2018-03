Policial do Bope é baleado em confronto no Alemão

Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio foi ferido por estilhaços de bala na perna durante tiroteio no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O confronto aconteceu na noite dessa quarta-feira, 30, quando um grupo de policiais patrulhava a favela Nova Brasília.

O cabo, cujo nome não foi revelado, foi levado para um hospital e depois, liberado. O policiamento na região segue reforçado por agentes do Bope e do Batalhão de Choque, desde o último domingo, 27, quando Arlinda Bezerra, de 72 anos, foi baleada e morreu. No dia seguinte, quatro ônibus foram incendiados e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) depredada. Depois da confusão, um jovem foi preso, um adolescente apreendido e um homem foi baleado.