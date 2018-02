Policial é assassinado em favela com UPP no Rio O subtenente da Polícia Militar Dário Fernando Higino, 50 anos, foi assassinado a tiros, na noite dessa quarta-feira, 4, na Rua Monte Sião, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. Dominada durante décadas pelo tráfico de drogas, a favela foi a segunda a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), em fevereiro de 2009.