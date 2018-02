Policial é baleado e morre em favela no Rio Um policial foi morto na noite de ontem (2) em frente à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Parque Proletário, que integra o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Melquisedeque Basílio, de 29 anos, morreu alvejado pelas costas após uma patrulha com outros dois policiais militares. Segundo a PM, eles foram surpreendidos por criminosos armados quando percorriam a localidade de Vacaria, na Penha. Houve troca de tiros e outras duas pessoas foram baleadas, ambos moradores da região.