Policial é baleado em tiroteio após roubo a banco em SP Um policial ainda não identificado foi baleado no início da tarde de hoje durante uma troca de tiros com uma quadrilha que havia assaltado uma agência do Bradesco no Jardim Peri, zona norte de São Paulo. De acordo com informações preliminares do Comando do helicóptero Águia da Polícia Militar, os bandidos invadiram a agência por volta das 12 horas e, na fuga, trocaram tiros com a polícia. Até 13 horas, ninguém havia sido preso. Não havia informações sobre a quantia roubada e tampouco sobre outras vítimas. Também hoje, em São Paulo, um soldado da Polícia Militar, identificado como Marcos Marcelino de Oliveira, de 28 anos, morreu após ser baleado na viatura em que estava. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Nipo-Brasileiro, mas não resistiu. Uma policial feminina que estava na viatura com ele escapou sem ferimentos do ataque.