Policial é baleado por traficantes na Rocinha Traficantes armados com fuzis surpreenderam um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, em São Conrado, na madrugada de sexta-feira, 29. O soldado Jaderson dos Anjos, do Grupo Tático de Polícia de Proximidade (GTPP), fazia o patrulhamento no Beco do Máscara, parte alta da favela, quando foi atingido por volta da meia-noite. Ele acabou sendo baleado no rosto e na mão, mas passa bem.