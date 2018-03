Policial é morto após explosão de agência em Conchas

Um policial militar foi morto com um tiro de fuzil durante ataque à base da Polícia Militar por assaltantes de bancos, na madrugada desta sexta-feira (28), em Conchas, a 176 km de São Paulo. Os bandidos explodiam simultaneamente dois caixas numa agência bancária da cidade. A base policial foi atacada para evitar eventual perseguição aos criminosos. Foram disparados mais de 20 tiros contra a viatura policial que estava na frente da base e contra o prédio.

Um tiro de fuzil atravessou a janela e atingiu o cabo Antonio Vieira Machado Neto, de 45 anos, que estava de plantão. A bala entrou pelas costas, quando o policial tentava se proteger dos disparos. Ele morreu na hora. Depois de explodir e roubar dois caixas numa agência da Rua Ceará, no centro da cidade, o bando fugiu. A PM montou um cerco na região, mas não tinha pistas dos assaltantes.

O cabo era policial na cidade havia 18 anos. Foi o segundo roubo a bancos este ano em Conchas. No dia 22 de março, cinco caixas foram explodidos em duas agências locais. Em pequenas cidades do interior, mais de 30 agências foram explodidas por quadrilhas desde o início do ano.