Policial é morto em frente ao prédio da namorada em SP O cabo Elias Ribeiro de Souza foi baleado na cabeça no início da madrugada de hoje no momento em que chegava ao prédio da namorada, no bairro Cohab II, zona leste da capital paulista. A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, e depois de passar por cirurgia foi transferida para o Hospital Geral de Guaianazes, onde morreu.