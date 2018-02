Policial é preso por assalto a mão armada no Rio Um policial do Batalhão de Choque da PM do Rio foi preso esta madrugada no centro da cidade sob a acusação de assalto a mão armada. O soldado Alfredo Pereira da Silva Júnior rendeu e agrediu Delano Soares Vieira, de 45, que levou uma coronhada. O PM foi preso porque assustou uma mulher ao andar na rua armado e sem farda. Ela alertou uma patrulha que efetuou a prisão. Na DP, ele foi reconhecido como assaltante por Delano. O soldado negou o crime e alegou que apenas se desentendeu com a vítima.